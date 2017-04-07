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Первенство дублеров. 2-й тур. «Шахтер» забил 5 голов «Гомелю», БАТЭ победил «Минск» и другие матчи
08.04.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Дублеры
2-й тур
БАТЭ – Минск 2:0 (1:0, 1:0)
8 апреля, 13.00, Городской стадион
Голы: 1:0 – 11 Ермакович, 2:0 – 74 Альшаник.
БАТЭ: Свирский, Белезяк, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 46), Размыслович (Абрамович, 39), Ханевич (к), Альшаник (Немирко, 82), Мухамедов, Тропин (Рулинский, 69), Ермакович, Сень (Потемкин, 81).
Минск: Головенко, Концедайлов, Микульский, Горбач, Николаевич (к), Новик (Селезнев, 75), Казанцев, Лукашевич, Вакулич (Голоцуков, 46; Лухвич, 70), Забаронько, Филатов (Лаврик, 86).
Предупреждения: Кисель (19), Ханевич (23), Лукашевич (52), Ермакович (57), Сень (70).
Удаление: Абрамович (52).
Динамо Минск – Нафтан
8 апреля, 17.00, Минск, РЦОР-БГУ
Шахтер – Гомель 5:0 (5:0, 0:0)
8 апреля, 15.00, «Шахтер»
Голы: 1:0 – 2 Баль (2), 2:0 – 10 Куцепалов, 3:0 – 17 Кривулец, 4:0 – 35 пенальти, Цеван, 5:0 – 37 Эбонг.
Шахтер: Садовский (Буд-Гусаим, 75), Тупалов, Пилиповец, Златков (Янковский, 46), Кривулец, Эбонг (Свирихин, 57), Давидович (к) (Булычев, 42), Куцепалов (Казаков, 69), Сенько (Мосичев, 62), Цеван (Старостин, 76), Баль.
Гомель: Котов (Шевченко, 80), Кружилин (Каешко, 56), Барсуков (к), Литвинов, Новик, Савостьянов (Девятериков, 64), Елезаренко (Гурский, 82), Филипенко (Поняков, 52), Воспуков (Савченко, 76), Адомако (Коновалов, 46), Диченков.
Предупреждения: Литвинов (35).
Крумкачы – Динамо Брест 3:2
8 апреля, 15.00, СОК «Олимпийский» (и.п)
Голы: 1:0 – Филанович (15), Варванин (26), Василевский (90+2) – Бабаво (55), Жуниор (68).
Крумкачы: Шунто, Драчев, Варванин, Филанович (Божко, 46), Исаченко, Стрижеус, Лисакович, Ковалев, Санец, Василевский, Неверовский (Ходунов, 81).
Запасные: Калоша, Новицкий, Пивульский, Корзюк, Яровиков.
Динамо-Брест: Кужаль, Веремейчик (Смолевский, 46), Борисов, Круш, Шубович (Евтух, 46), Орешкевич (Морозов, 78), Юрин (Чернявский, 46), Сибилев (Бычковский, 70), Кириленко, Жуниор, Бабаво.
Запасные: Денисенко, Самосюк.
Предупреждения: Василевский (31), Лисакович (69), Ковалев (71), Сибилев (12), Юрин (40), Чернявский (77).
Слуцк – Торпедо
9 апреля, 15.00, СГК
Славия – Городея 1:1 (1:0, 0:1)
7 апреля, 16.00, «Полесье» (Козенки)
Ислочь – Неман 0:1 (0:1, 0:0)
7 апреля, 16.00, СОК «Олимпийский» (и.п)
Витебск – Днепр 0:3 (0:1, 0:2)
7 апреля, 15.00, ФК «Витебск» (и.п)
Голы: 0:1 – 3 Подстрелов, 0:2 – 76 Бурнос, 0:3 – 84 Бурнос.
Витебск: Чешун, Козорез, Солодкин, Куркин (Герасимов, 90), Шевцов (Денисов, 82), Рузин, Березун, Иванов (Дубинович, 69), Шкурин (Буревский, 83), Савеленок (Сущий, 58), Кабачевский (Симаков, 90).
Днепр: Павлюченко, Пашкевич (Борзов, 81), Болтрушевич, Казаков, Москалев, Дорошенко, Гречихо, Концевой, Кузьменко (Карман, 76), Подстрелов (Лебедев, 84), Гусев (Бурнос, 63).
Предупреждение: Рузин (31).
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Чемпионат Беларуси Дублеры 2-й тур БАТЭ – Минск 2:0 (1:0, 1:0) 8 апреля, 13.00, Городской стадион Голы: 1:0 – 11 Ермакович, 2:0 – 74 Альшаник.
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