Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко счел несправедливым результат матча 2-го тура первенства страны, в котором его клуб уступил (0:1) «Славии».

– Буду краток: считаю поражение незаслуженным. Но это футбол. Попытаемся улучшить игру в обороне. Но будем играть дальше.

– Замена Якубовича?

– На сегодня он один из основных игроков. Ему сломали нос – и в связи с этим у меня будут вопросы. На игру это оказало серьезное влияние.

– Два поражения на старте. Чем можно улучшить игру?

– Есть время и ресурс. Будем думать, как играть дальше.

– Игра Воронкова?

– Вполне доволен. Хорошая игра, он выполнил мою установку на матч.

– Оцените работу судейства?

– Для этого есть судейский комитет. Вы хотите мое мнение? Тогда заплатите за меня штраф, – сказал Яромко.