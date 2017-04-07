|
Сергей Яромко: «Мое мнение о сегодняшнем судействе? Заплатите за меня штраф»
08.04.2017 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко счел несправедливым результат матча 2-го тура первенства страны, в котором его клуб уступил (0:1) «Славии».
– Буду краток: считаю поражение незаслуженным. Но это футбол. Попытаемся улучшить игру в обороне. Но будем играть дальше.
– Замена Якубовича?
– На сегодня он один из основных игроков. Ему сломали нос – и в связи с этим у меня будут вопросы. На игру это оказало серьезное влияние.
– Два поражения на старте. Чем можно улучшить игру?
– Есть время и ресурс. Будем думать, как играть дальше.
– Игра Воронкова?
– Вполне доволен. Хорошая игра, он выполнил мою установку на матч.
– Оцените работу судейства?
– Для этого есть судейский комитет. Вы хотите мое мнение? Тогда заплатите за меня штраф, – сказал Яромко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко счел несправедливым результат матча 2-го тура первенства страны, в котором его клуб уступил (0:1) «Славии».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии