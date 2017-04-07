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«Витебск» – «Днепр». Юрченко отличился голом в высшей лиге впервые с мая 2013 года

08.04.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Днепра» Владимир Юрченко отличился голом в матче второго тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (4:0).

Футболист забил мяч на 85-й минуте встречи и установил окончательный счет.

Отметим, что это первый гол в высшей лиге с мая 2013 года. Тогда в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» победил БАТЭ в Могилеве. Голы у победителей на счету Сазанкова и Юрченко.

Статистику выступлений 28-летнего футболиста смотрите здесь.

Первый гол Юрченко за 4 года и эффектный кульбит

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Форвард «Днепра» Владимир Юрченко отличился голом в матче второго тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (4:0).

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