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«Витебск» – «Днепр». Юрченко отличился голом в высшей лиге впервые с мая 2013 года
08.04.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Днепра» Владимир Юрченко отличился голом в матче второго тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (4:0).
Футболист забил мяч на 85-й минуте встречи и установил окончательный счет.
Отметим, что это первый гол в высшей лиге с мая 2013 года. Тогда в рамках
Статистику выступлений 28-летнего футболиста смотрите
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Форвард «Днепра» Владимир Юрченко отличился голом в матче второго тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (4:0).
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