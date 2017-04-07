Форвард «Днепра» Владимир Юрченко отличился голом в матче второго тура чемпионата Беларуси против «Витебска» (4:0).

Футболист забил мяч на 85-й минуте встречи и установил окончательный счет.

Отметим, что это первый гол в высшей лиге с мая 2013 года. Тогда в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» победил БАТЭ в Могилеве. Голы у победителей на счету Сазанкова и Юрченко.

Статистику выступлений 28-летнего футболиста смотрите здесь .

Первый гол Юрченко за 4 года и эффектный кульбит