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«Нанси» – «Ренн». Черник остался в запасе во втором матче подряд
08.04.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Нанси» и «Ренна» на матч 32 тура чемпионата Франции.
Белорусский вратарь хозяев Сергей Черник остался в запасе во втором матче подряд.
Нанси: Нди Ассембе – Сету, Кабако, Кретьен Бассер, Мауасса – Диа, Гиделейе, Кюффо, Педретти, Мюратори – Дале.
В запасе остались: Черник, Диарра, Робик, Маркетти, Хаджи, Пюйо, Кура.
Матч начнется в 21.00 по белорусском времени.
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Стали известны составы «Нанси» и «Ренна» на матч 32 тура чемпионата Франции.
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