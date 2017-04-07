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«Нанси» – «Ренн». Черник остался в запасе во втором матче подряд

08.04.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы «Нанси» и «Ренна» на матч 32 тура чемпионата Франции.

Белорусский вратарь хозяев Сергей Черник остался в запасе во втором матче подряд.

Нанси: Нди Ассембе – Сету, Кабако, Кретьен Бассер, Мауасса – Диа, Гиделейе, Кюффо, Педретти, Мюратори – Дале.

В запасе остались: Черник, Диарра, Робик, Маркетти, Хаджи, Пюйо, Кура.

Матч начнется в 21.00 по белорусском времени.

 
 
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Стали известны составы «Нанси» и «Ренна» на матч 32 тура чемпионата Франции.

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