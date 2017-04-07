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Дэйв Льюис: «Карнаухов прекрасно проявил себя в этой игре, в итоге оформив шатаут»

08.04.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал победу над Латвией (3:0) в товарищеском матче.

«На мой взгляд, сегодняшний хоккей в исполнении обеих команд был лучше вчерашнего. Соперник создавал приличное давление на наши ворота, но Михаил Карнаухов прекрасно проявил себя в этой игре, в итоге оформив шатаут.

Сегодня мы были больше нацелены на ворота, постоянно старались создавать трафик перед голкипером соперника. Мы немало времени уделили просмотру моментов вчерашней игры, и оказалось, что мы практически не создавали этого самого трафика у ворот Латвии. Поэтому рад, что удалось сделать правильные выводы – это помогло нам одержать победу сегодня. Хотя должен признать, в нашей второй и третьей шайбе свою роль сыграла и удача», – сказал Льюис.

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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал победу над Латвией (3:0) в товарищеском матче.

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