Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от «Днепра» (0:4) в матче второго тура чемпионата Беларуси.

«Тяжело при таком результате связно мыслить. Можно, конечно, поискать всякие «если». А если бы не попали в перекладину, или если бы сравняли счет в тех моментах, которые у нас были. Я бы эту игру для нас назвал ужасом, кошмаром, но не катастрофой. Это проигранный бой, сражение все впереди. И все-таки очки считают по осени. Но то, что у нас не все в «датском королевстве» хорошо – однозначно. Равно как и то, что мы заслужили какие-то финансовые наказания, еще какие-то санкции. Как это будет выглядеть и в какой мере все это будет, – не знаю. Но этот вопрос легко решить. Сейчас для меня, как тренера, самое главное, как мы из этого жуткого состояния можем выйти.

Это очень тяжелое испытание, и для тренерского штаба, и для нашего коллектива. Потому что то, что произошло… Мы просим прощения у болельщиков и у города за то, что в сегодняшней игре не проявили качеств, которые бы доставили им удовольствие.

Не нашлось у нас этих аргументов. Да, команда соперника очень хороша, компактна и организованна. Но тут никаких оправданий нет. Я даже не хочу разбирать этот матч, как таковой. У меня сейчас мысли о будущем, и как выбраться из этой ситуации. Самое печальное в этой истории, что прошлогодняя наша самая сильная линия за 2 игры получила 5 пробоин, и никаких серьезных оправданий этому не вижу. Будет ротация состава. Я не всеми футболистами доволен. Точнее – почти всеми недоволен. Другого пути у нас. Будут наказания, работа и исправление ошибок. Насколько получится работа над ошибками – уже через 6 дней будет ясно в игре с «Нафтаном».

Я верю в свою команду, что это временный кризис, и что сможем все исправить. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками. Наша участь – это работать дальше», – сказал Ясинский после матча.

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