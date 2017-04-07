﻿ НХЛ. «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Бостон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Бостон» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

08.04.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Рейнджерс 2:0 (2 период)
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Хоффман (Пажо, Стоун)
2:0 – 29 Брассар (Берроуз, Сталберг)

 

Филадельфия – Коламбус 4:2 (2 период)
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Бельмар ( Ванде Вельде, Любимов)
2:0 – 14 дель Зотто (Кутюрье, Шенн)
2:1 – 21 Джонс (Фолиньо, Веннберг)
3:1 – 26 Ворачек (Симмондс, Жиру)
4:1 – 33 Проворов (Шенн, Макдоналд)
4:2 – 36 Дженнер (Хартнелл, Ганье)

 

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Чикаго
Дата проведения
9 апреля, 01.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Айлендерс
Дата проведения
9 апреля, 01.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Питтсбург
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Монреаль
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Joe Louis Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Баффало
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Сент-Луис
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Нэшвилл
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Колорадо
Дата проведения
9 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Миннесота
Дата проведения
9 апреля, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Эдмонтон
Дата проведения
9 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Калгари
Дата проведения
9 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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