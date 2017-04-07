﻿ Владимир Пинчук: «Мне совершенно непонятна позиция АБФФ по назначению времени матча. В стране субботник, а игру ставят на 2 часа дня!». 21.by
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Владимир Пинчук: «Мне совершенно непонятна позиция АБФФ по назначению времени матча. В стране субботник, а игру ставят на 2 часа дня!»

08.04.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук после матча с «Неманом» (0:1) поделился мнением о низкой посещаемости игры, которую посетили 400 человек.

«Мне совершенно непонятна позиция АБФФ по назначению времени матча. В стране субботник, а игру ставят на 2 часа дня! Мне звонят знакомые: «Неужели нельзя было начать позже?!» Телефон разрывается. Понимаешь: порядка 300 человек только моих знакомых (мы с ними или созваниваемся, или общаемся в Фэйсбуке) собирались прийти на стадион, но из-за времени не смогли.

Ну и второй момент, конечно, погода, отпугнувшая многих. Работа с болельщиками для нас сейчас важнее, чем отставание в семь очков», – сказал Пинчук корреспонденту Tribuna.com Андрею Масловскому.

Виталий Жуковский: «Посещаемость матча? Конечно, можно найти тысячу причин, но это наше лицо: будет серьезный разговор внутри клуба»

 
 
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Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук после матча с «Неманом» (0:1) поделился мнением о низкой посещаемости игры, которую посетили 400 человек.

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