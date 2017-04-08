Специалист «Ислочи» по работе с болельщиками Дмитрий Сельвеструк рассказал о том, как клуб намерен привлекать болельщиков.

– Как клуб планирует бороться за столичного болельщика с «Крумкачамi», «Динамо» и «Минском»?

– Отбить людей у «Динамо» просто невозможно. «Динамики» все равно будут ходить на своих. «Крумкачы»? С ними можно бороться, но не очень получится – у «воронов» достаточно специфическая аудитория. А соревноваться с «Минском»… Скажем так: абонементов мы продали больше, чем «горожане». Но мы не собираемся бороться за столичного болельщика. Нам важны люди из Минского района. Именно в них мы хотим воспитывать патриотизм к клубу. «Ислочь» представляет интересы 200 тысяч человек. В Боровлянах живет 60 тысяч, в Заславле – 20. Плюс огромные Михановичи и Мачулищи. В районе 200 населенных пунктов. Это огромный потенциал. Минус только в том, что люди разбросаны – нет у них местечкового патриотизма к клубу, как у людей из маленьких городков. И мы собираемся сделать так, чтобы болельщики почувствовали, что их объединяет «Ислочь».

В прошлом году посетили детский дом в Боровлянах, провели день массового футбола в Михановичах. В этом году будем работать в Сенице. Обязательно проведем ряд акций в Заславле. Кстати, хотим запустить серию роликов с футболистами, родившимися в Минском районе. Парни будут рассказывать про свои родные места. Это должно сблизить людей и команду, – сказал Сельвеструк.

Напомним, сегодняшний матч с «Неманом» посетили 400 человек.

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