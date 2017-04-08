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«Вентспилс» – «Лиепая» – 3:0. Васьков отличился красивым голом в Кубке Латвии
08.04.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1/4 финала Кубка Латвии «Вентспилс» победил «Лиепаю» (3:0).
Отметим, что в начале матча красивым голом отличился белорусский полузащитник Артем Васьков. Статистику 28-летнего футболиста смотрите
Кубок Латвии
1/4 финала
Вентспилс – Лиепая 3:0 (3:0, 0:0)
Голы: 1:0 – 5 Васьков, 2:0 – 26 Aiyegun, 3:0 – 42 Ружинис.
8 апреля, 14.00
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В матче 1/4 финала Кубка Латвии «Вентспилс» победил «Лиепаю» (3:0).
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