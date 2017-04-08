﻿ «Вентспилс» – «Лиепая» – 3:0. Васьков отличился красивым голом в Кубке Латвии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вентспилс» – «Лиепая» – 3:0. Васьков отличился красивым голом в Кубке Латвии

08.04.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 1/4 финала Кубка Латвии «Вентспилс» победил «Лиепаю» (3:0).

Отметим, что в начале матча красивым голом отличился белорусский полузащитник Артем Васьков. Статистику 28-летнего футболиста смотрите здесь.

Кубок Латвии

1/4 финала

Вентспилс – Лиепая 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 5 Васьков, 2:0 – 26 Aiyegun, 3:0 – 42 Ружинис.

8 апреля, 14.00

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 1/4 финала Кубка Латвии «Вентспилс» победил «Лиепаю» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пунтус: «У меня есть претензии к Воронкову. Но сейчас нет смысла выносить сор из избы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика