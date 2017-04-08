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Команда президента выиграла хоккейный матч на "Чижовка-Арене"

08.04.2017 20:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 апр — Sputnik. Команда президента Беларуси победила в первом поединке финальной серии Десятых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей, сообщила БелТА.

Матч прошел на льду "Чижовка-Арены" в субботу. Следующий матч финальной серии до 2 побед состоится 9 апреля также в "Чижовка-Арене".

Команда главы государства обыграла команду Минской области со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). Игра проходила в очень напряженной борьбе, но преимущество было на стороне команды главы государства.

Два гола в ворота команды Минской области забил Андрей Асташевич, которому в обоих случаях точные передачи отдавал президент, по шайбе забросили Сергей Шитковский, Степан Пономарев и Павел Белый. В ворота президентской команды шайбы забросили Александр Бабак, Андрей Тихон и Александр Бурмистронок.

В предыдущих турнирах команда главы государства побеждала 7 раз — в 2008, 2010-2012, а также с 2014-го по 2016 год.

 
Теги: Минск
 
 
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Игра проходила в напряженной борьбе, глава государства отдал две точных передачи, с которых были забиты голы в ворота соперников.

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