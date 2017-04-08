НБА. «Вашингтон» против «Майами», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Не оставляющий надежд пробиться в плей-офф «Майами» в гостях сыграет с «Вашингтоном». «Портленд» попытается укрепиться на восьмом месте на Западе во встрече с «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
9 апреля, 00.00,
«Barclays Center»
Бруклин
(19),
ЛеВерт (16 + 12 подборов),
Холлис-Джефферсон (13),
Лопес (12 + 7 передач),
Лин (0) Фой старт;
(19),
Динуидди (9),
Букер (6),
Гудвин (6),
Макдэниэлс (4),
Уайтхэд (3),
Эйси (0). Хэмилтон
Чикаго
(33 + 7 подборов),
Батлер (16 + 8 подборов),
Лопес (15),
Грант (14 + 7 подборов + 5 потерь),
Уэйд (4 + 7 подборов) Миротич старт;
(9 + 7 подборов),
Портис (7),
Картер-Уильямс (6),
Фелисио (2),
Ловернь (0),
Валентайн (0),
Морроу (0). Ципзер
Дата проведения
9 апреля, 01.00,
«Amway Center»
Орландо
(29),
Росс (23),
Фурнье (17),
Гордон (10 + 10 передач + 6 потерь),
Пэйтон (8 + 10 подборов) Вучевич старт;
(9),
Хезонья (8),
Микс (7),
Бийомбо (1),
Уотсон (0),
Джордж-Хант (0),
Гарино (0). Рудеж
Индиана
(37 + 7 подборов + 6 передач),
Джордж (23 + 10 подборов),
Тернер (14),
Янг (9 + 13 передач),
Тиг (5) Эллис старт;
(11),
Майлз (11),
Серафин (8),
Стивенсон (7),
Аллен (2),
Янг (0),
Брукс (0). Кристмас
Дата проведения
9 апреля, 01.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(31 + 8 подборов),
Батюм (23 + 8 передач),
Уокер (12 + 9 подборов),
Зеллер (8),
Кидд-Гилкрист (5 + 7 подборов) Марв. Уильямс старт;
(17),
Лэмб (8 + 7 передач),
Камински (7),
Робертс (3),
Грэм (0). Пламли
Бостон
(32 + 6 передач + 6 потерь),
Томас (16 + 7 передач),
Хорфорд (15),
Брэдли (15 + 9 подборов),
Краудер (13 + 11 подборов) Олиник старт;
(10),
Браун (9 + 6 передач),
Смарт (9),
Жеребко (2). Зеллер
Дата проведения
9 апреля, 02.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(17 + 10 подборов),
Холмс (14 + 8 подборов),
Шарич (12),
Луваву-Кабарро (10 + 10 передач),
Макконнелл (8) Андерсон старт;
(8),
Стаускас (6 + 8 подборов),
Пойтресс (4),
Сплиттер (3). Хендерсон
Милуоки
(20 + 10 подборов + 6 передач),
Адетокумбо (14),
Деллаведова (8 + 8 подборов),
Миддлтон (5),
Снелл (3) Макер старт;
(17),
Монро (8),
Хоуз (6),
Терри (5),
Телетович (4). Пэйтон
Дата проведения
9 апреля, 02.00,
«Verizon Center»
Вашингтон
(21),
М-ф Моррис (16 + 8 передач + 8 потерь),
Уолл (16 + 5 потерь),
Бил (12),
Убре (11 + 11 подборов) Гортат старт;
(11 + 9 подборов),
Маинми (9),
Богданович (3),
Смит (2),
Дженнингс (2). Саторански
Майами
(30 + 12 подборов),
Уайтсайд (18 + 7 передач),
Драгич (15 + 11 подборов),
Дж. Джонсон (10 + 5 перехватов),
Ричардсон (0) Макгрудер старт;
(19),
Джонсон (10),
Эллингтон (2),
Уайт (2). Рид
Дата проведения
9 апреля, 03.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(28),
Ленард (18),
Олдридж (8),
Симмонс (4 + 10 подборов),
Дедмон (2) Паркер старт;
(15 + 7 подборов),
Пау Газоль (6),
Ли (3),
Миллс (3),
Джинобили (0),
Форбс (0),
Бертанс (0),
Андерсон (0). Энтони
Клипперс
(19 + 8 подборов + 8 передач),
Пол (18 + 8 подборов),
Гриффин (17 + 17 подборов),
Джордан (11),
Редик (10) Мба а Муте старт;
(12),
Кроуфорд (6),
Фелтон (5),
Спейтс (0),
Пирс (0). Джонсон
Дата проведения
9 апреля, 05.00,
«Moda Center»
Портленд
(26),
Лиллард (6),
Харклесс (6),
Ленард (4),
Макколлум (2). Вонле
Юта
(10),
Хэйворд (7 + 7 подборов),
Гобер (3),
Инглс (1),
Экзам (0). Диао
Дата проведения
9 апреля, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(5),
Томпсон (4),
Дюрэнт (2),
Ливингстон (2),
Грин (2). Пачулия
Новый Орлеан
(8),
Аженса (2),
Холидэй (2),
Хилл (1),
Фрэйзер (0). Каннингем
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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