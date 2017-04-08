﻿ НБА. «Вашингтон» против «Майами», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Вашингтон» против «Майами», «Портленд» сыграет с «Ютой» и другие матчи

09.04.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Не оставляющий надежд пробиться в плей-офф «Майами» в гостях сыграет с «Вашингтоном». «Портленд» попытается укрепиться на восьмом месте на Западе во встрече с «Ютой».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Чикаго 107:106 (32:25, 19:20, 24:37, 32:24)
Дата проведения
9 апреля, 00.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
ЛеВерт (19), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Лопес (13), Лин (12 + 7 передач), Фой (0)  старт; Динуидди (19), Букер (9), Гудвин (6), Макдэниэлс (6), Уайтхэд (4), Эйси (3), Хэмилтон (0).
Чикаго
Батлер (33 + 7 подборов), Лопес (16 + 8 подборов), Грант (15), Уэйд (14 + 7 подборов + 5 потерь), Миротич (4 + 7 подборов)  старт; Портис (9 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7), Фелисио (6), Ловернь (2), Валентайн (0), Морроу (0), Ципзер (0).

 

Орландо – Индиана 112:127 (38:39, 21:29, 23:31, 30:28)
Дата проведения
9 апреля, 01.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Росс (29), Фурнье (23), Гордон (17), Пэйтон (10 + 10 передач + 6 потерь), Вучевич (8 + 10 подборов)  старт; Хезонья (9), Микс (8), Бийомбо (7), Уотсон (1), Джордж-Хант (0), Гарино (0), Рудеж (0).
Индиана
Джордж (37 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (23 + 10 подборов), Янг (14), Тиг (9 + 13 передач), Эллис (5)  старт; Майлз (11), Серафин (11), Стивенсон (8), Аллен (7), Янг (2), Брукс (0), Кристмас (0).

 

Шарлотт – Бостон 114:121 (28:32, 26:39, 32:21, 28:29)
Дата проведения
9 апреля, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Батюм (31 + 8 подборов), Уокер (23 + 8 передач), Зеллер (12 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (5 + 7 подборов)  старт; Лэмб (17), Камински (8 + 7 передач), Робертс (7), Грэм (3), Пламли (0).
Бостон
Томас (32 + 6 передач + 6 потерь), Хорфорд (16 + 7 передач), Брэдли (15), Краудер (15 + 9 подборов), Олиник (13 + 11 подборов)  старт; Браун (10), Смарт (9 + 6 передач), Жеребко (9), Зеллер (2).

 

Филадельфия – Милуоки 82:90 (21:23, 27:19, 12:25, 22:23)
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Холмс (17 + 10 подборов), Шарич (14 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (12), Макконнелл (10 + 10 передач), Андерсон (8)  старт; Стаускас (8), Пойтресс (6 + 8 подборов), Сплиттер (4), Хендерсон (3).
Милуоки
Адетокумбо (20 + 10 подборов + 6 передач), Деллаведова (14), Миддлтон (8 + 8 подборов), Снелл (5), Макер (3)  старт; Монро (17), Хоуз (8), Терри (6), Телетович (5), Пэйтон (4).

 

Вашингтон – Майами 103:106 (29:28, 23:24, 22:26, 29:28)
Дата проведения
9 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
М-ф Моррис (21), Уолл (16 + 8 передач + 8 потерь), Бил (16 + 5 потерь), Убре (12), Гортат (11 + 11 подборов)  старт; Маинми (11 + 9 подборов), Богданович (9), Смит (3), Дженнингс (2), Саторански (2).
Майами
Уайтсайд (30 + 12 подборов), Драгич (18 + 7 передач), Дж. Джонсон (15 + 11 подборов), Ричардсон (10 + 5 перехватов), Макгрудер (0)  старт; Джонсон (19), Эллингтон (10), Уайт (2), Рид (2).

 

Сан-Антонио – Клипперс 87:98 (23:22, 20:30, 27:30, 17:16)
Дата проведения
9 апреля, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (28), Олдридж (18), Симмонс (8), Дедмон (4 + 10 подборов), Паркер (2)  старт; Пау Газоль (15 + 7 подборов), Ли (6), Миллс (3), Джинобили (3), Форбс (0), Бертанс (0), Андерсон (0), Энтони (0).
Клипперс
Пол (19 + 8 подборов + 8 передач), Гриффин (18 + 8 подборов), Джордан (17 + 17 подборов), Редик (11), Мба а Муте (10)  старт; Кроуфорд (12), Фелтон (6), Спейтс (5), Пирс (0), Джонсон (0).

 

Портленд – Юта 48:40 (2 четверть)
Дата проведения
9 апреля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (26), Харклесс (6), Ленард (6), Макколлум (4), Вонле (2).
Юта
Хэйворд (10), Гобер (7 + 7 подборов), Инглс (3), Экзам (1), Диао (0).

 

Голден Стэйт – Новый Орлеан 30:19 (2 четверть)
Дата проведения
9 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Томпсон (5), Дюрэнт (4), Ливингстон (2), Грин (2), Пачулия (2).
Новый Орлеан
Аженса (8), Холидэй (2), Хилл (2), Фрэйзер (1), Каннингем (0).

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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