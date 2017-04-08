Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Не оставляющий надежд пробиться в плей-офф «Майами» в гостях сыграет с «Вашингтоном». «Портленд» попытается укрепиться на восьмом месте на Западе во встрече с «Ютой».

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