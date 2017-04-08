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НХЛ. Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2017
09.04.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
После сегодняшнего игрового дня в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.
Последнюю путевку завоевал «Торонто», одержавший победу над «Питтсбургом».
Кубковые пары будут выглядеть следующим образом:
Восток
Вашингтон – Бостон/Торонто
Питтсбург – Коламбус
Монреаль – Рейнджерс
Оттава – Торонто/Бостон
Запад
Чикаго – Нэшвилл
Миннесота – Сент-Луис
Анахайм/Эдмонтон – Калгари
Эдмонтон/Анахайм – Сан-Хосе
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После сегодняшнего игрового дня в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли.
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