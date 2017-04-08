﻿ SEHA-лига. Финал четырех. БГК сыграет с «Загребом» в матче за третье место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SEHA-лига. Финал четырех. БГК сыграет с «Загребом» в матче за третье место

09.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня пройдут решающие матчи Финала четырех SEHA-Лиги, который в этом году впервые проходит в Бресте.

SEHA-Лига

Финал четырех

Матч за третье место

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Загреб (Хорватия)

9 апреля, 18.30

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Финал

Вардар (Македония) – Веспрем (Венгрия)

9 апреля, 21:00

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Куда пойти болельщику в Бресте. Местные красавицы подсказывают

10 звезд, которых мы увидели на Финале четырех SEHA-лиги в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут решающие матчи Финала четырех SEHA-Лиги, который в этом году впервые проходит в Бресте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика