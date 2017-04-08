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SEHA-лига. Финал четырех. БГК сыграет с «Загребом» в матче за третье место
09.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут решающие матчи Финала четырех SEHA-Лиги, который в этом году впервые проходит в Бресте.
SEHA-Лига
Финал четырех
Матч за третье место
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Загреб (Хорватия)
9 апреля, 18.30
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Финал
Вардар (Македония) – Веспрем (Венгрия)
9 апреля, 21:00
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
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Сегодня пройдут решающие матчи Финала четырех SEHA-Лиги, который в этом году впервые проходит в Бресте.
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