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USHL. Кульбаков оформил пятый шатаут в сезоне
09.04.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В последнем матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» в родных стенах оказался сильнее США U-18 – 3:0.
Отметим, что белорусский голкипер хозяев Иван Кульбаков отразил 22 из 22 бросков и был признан второй «звездой» поединка. Это пятый шатаут вратаря в сезоне.
Добавим, что Кульбаков второй в лиге по коэффициенту надежности – 1,93.
«Янгстаун» в рамках 1/4 финала плей-офф сразится с «Сиукс Сити».
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В последнем матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» в родных стенах оказался сильнее США U-18 – 3:0.
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