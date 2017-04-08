В последнем матче регулярного чемпионата USHL «Янгстаун» в родных стенах оказался сильнее США U-18 – 3:0.

Отметим, что белорусский голкипер хозяев Иван Кульбаков отразил 22 из 22 бросков и был признан второй «звездой» поединка. Это пятый шатаут вратаря в сезоне.

Добавим, что Кульбаков второй в лиге по коэффициенту надежности – 1,93.

«Янгстаун» в рамках 1/4 финала плей-офф сразится с «Сиукс Сити».