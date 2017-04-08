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Газон солигорского стадиона «Строитель» по состоянию на 9 апреля
09.04.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Газон солигорского стадиона «Строитель» по состоянию на 9 апреля .
Напомним, сегодня «Шахтер» в рамках второго тура чемпионата Беларуси примет «Гомель». Начало в 16.30 по белорусскому времени.
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Газон солигорского стадиона «Строитель» по состоянию на 9 апреля .
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