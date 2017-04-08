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Гран-при Китая. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий
09.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Цзядин
9 апреля 2017 года
Гонка
Сходы
Фернандо Алонсо («Макларен»)
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Гран-при Китая Шанхай Интернэшнл, Цзядин 9 апреля 2017 года Гонка Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов Себастьян Феттель («Феррари») +6,250 Макс Ферстаппен («Ред Булл»)...
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