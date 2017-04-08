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Гран-при Китая. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Ферстаппен – третий

09.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гран-при Китая

Шанхай Интернэшнл, Цзядин

9 апреля 2017 года

Гонка

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов
  2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192
  4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035
  5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076
  6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808
  7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.12,893
  8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
  9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
  10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
  11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
  12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
  13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
  14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
  15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

Сходы

Фернандо Алонсо («Макларен»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Антонио Джовинацци («Заубер»)
Ланс Стролл («Уильямс»)

 
 
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Гран-при Китая Шанхай Интернэшнл, Цзядин 9 апреля 2017 года Гонка Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 56 кругов Себастьян Феттель («Феррари») +6,250 Макс Ферстаппен («Ред Булл»)...

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