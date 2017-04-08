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Зубов покинул «Авангард», с Фурхом ведутся переговоры
09.04.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Илья Зубов покинул
Стороны не стали продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 6 (3+3) очков.
Также «Авангард» официально объявил, что команду покинули нападающие Владимир Соботка и Дэвид Бут.
С вратарем
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Нападающий Илья Зубов покинул «Авангард».
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