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Зубов покинул «Авангард», с Фурхом ведутся переговоры

09.04.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Илья Зубов покинул «Авангард».

Стороны не стали продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 6 (3+3) очков.

Также «Авангард» официально объявил, что команду покинули нападающие Владимир Соботка и Дэвид Бут.

С вратарем Домиником Фурхом ведутся переговоры о новом контракте. Решение о продолжении сотрудничества с остальными хоккеистами будет принято тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.

 
 
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Нападающий Илья Зубов покинул «Авангард».

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