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Директор «Витебска»: «0:4? Игрокам удалось удивить зрителей результатом, а они будут удивлены в день выплаты зарплаты»
09.04.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после поражения клуба в матче с «Днепром» (0:4).
– Николай Иванович, вчера после поражения от могилевского «Днепра» вы заходили в раздевалку к команде. О чем был разговор?
– Диалога не было. Я сказал, что игрокам удалось удивить пришедших зрителей результатом, они в свою очередь будут удивлены в день выплаты заработной платы. К сожалению, использовал при этом пару не литературных слов.
- Команда будет оштрафована?
– Я считал, что с улучшением условий для подготовки, и вообще с тем, что было сделано в последнее время (в меру наших возможностей), должен расти и спортивный результат. Оказывается это не так, поэтому, в соответствии с положением об оплате труда в контрактах, уменьшатся выплаты, а также изменятся некоторые условия в повседневной жизни команды.
- Кто по вашему не сработал? Тренерский штаб? Игроки?
– Ни один человек в команду не пришел без моего согласия. Контракты с тренерским штабом и игроками подписывал я. Так что ответ очевиден... Хотя провели только две игры, все можно исправить, – сказал Вайтюховский.
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Директор «Витебска»: «0:4? Игрокам удалось удивить зрителей результатом, а они будут удивлены в день выплаты зарплаты»
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после поражения клуба в матче с «Днепром» (0:4).
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