Директор «Витебска» Николай Вайтюховский поделился эмоциями после поражения клуба в матче с «Днепром» (0:4).

– Николай Иванович, вчера после поражения от могилевского «Днепра» вы заходили в раздевалку к команде. О чем был разговор?

– Диалога не было. Я сказал, что игрокам удалось удивить пришедших зрителей результатом, они в свою очередь будут удивлены в день выплаты заработной платы. К сожалению, использовал при этом пару не литературных слов.

- Команда будет оштрафована?

– Я считал, что с улучшением условий для подготовки, и вообще с тем, что было сделано в последнее время (в меру наших возможностей), должен расти и спортивный результат. Оказывается это не так, поэтому, в соответствии с положением об оплате труда в контрактах, уменьшатся выплаты, а также изменятся некоторые условия в повседневной жизни команды.

- Кто по вашему не сработал? Тренерский штаб? Игроки?

– Ни один человек в команду не пришел без моего согласия. Контракты с тренерским штабом и игроками подписывал я. Так что ответ очевиден... Хотя провели только две игры, все можно исправить, – сказал Вайтюховский.