﻿ Златан Ибрагимович: «Моуринью смотрит тебе в глаза и говорит, кусок говна ты или нет. Мне это нравится». 21.by
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Златан Ибрагимович: «Моуринью смотрит тебе в глаза и говорит, кусок говна ты или нет. Мне это нравится»

09.04.2017 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович заявил, что главный тренер Жозе Моуринью выжимает максимум из состава, который у него есть.

«Тренер выжимает максимум из команды, которая у него есть. Это на 200 процентов так.

Если бы мы были достаточно хороши, то шли бы на первом месте, но это не так.

Но Моуринью по-прежнему победитель, это качество невозможно утратить. Если оно у вас есть, то остается с вами всегда.

Я хорошо знаю Жозе. Это достаточно прямолинеен, говорит, то что думает. Он смотрит тебе в глаза и говорит, кусок говна ты или нет. Мне это нравится», – сказал Ибрагимович.

 
 
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Форвард «МЮ» Златан Ибрагимович заявил, что главный тренер Жозе Моуринью выжимает максимум из состава, который у него есть.

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