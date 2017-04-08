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Белорусские теннисисты обыграли австрийцев в матче Кубка Дэвиса

09.04.2017 14:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Белорусские теннисисты обыграли команду Австрии в матче Кубка Дэвиса, общую победу белорусской команде принес Илья Ивашко, в напряженном матче победивший Геральда Мельцера – 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, 6:1.

Белорусские теннисисты обыграли австрийцев в матче Кубка Дэвиса
© Sputnik / Виктор Толочко
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Встреча в Минске продолжалась 2 часа 40 минут. Таким образом, счет в поединке стал 3:1 в пользу белорусов. В первый день Илья Ивашко обыграл Юргена Мельцера (7:6, 6:3, 4:6, 7:6), а Егор Герасимов уверенно одолел Геральда Мельцера (6:3, 6:3, 6:3). В парной игре Максим Мирный / Ярослав Шило уступил паре Юлиан Ноул / Юрген Мельцер (4:6, 6:7, 7:6, 4:6).

В субботу 9 апреля сегодня решающее очко для белорусской команды добыл Илья Ивашко.

Капитан команды Владимир Волчков сказал, что верил в своих ребят, отметив, что они были готовы и физически, и психологически. Волчков также поблагодарил зрителей, которые очень дружно и активно поддерживали родных теннисистов.

За перипетиями матча с трибун наблюдала знаменитая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая после рождения сына уже приступила к тренировкам.

Независимо от исхода последнего матча, белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. В плей-оффе они не играли уже 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса. В плей-оффе они не играли уже 10 лет.

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