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Владимир Волчков: «Нынешняя команда стучит в дверь мировой группы в первый раз. Это сегодня самое главное»

09.04.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился мнением о победе нашей команды над австрийцами в матче Кубка Дэвиса.

«Легко говорить, что дома и стены помогают. За каждой победой стоит колоссальный труд и высокий уровень личной ответственности. Играть с таким грузом очень тяжело.

Счастливы, что на протяжении пяти последних домашних матчей придавленные этой ответственностью ребята идут вперед, побеждают и добавляют от игры к игре. Уже вспоминал, что мы с Максимом Мирным вышли в мировую группу только с четвертой попытки. Нынешняя команда стучит в ее дверь в первый раз. Это сегодня самое главное», – сказал Волчков.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился мнением о победе нашей команды над австрийцами в матче Кубка Дэвиса.

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