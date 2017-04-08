Тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Ровнейко и журналист Tribuna.com Игорь Петрулевич станут гостями программы «Свободный удар» на «Минской волне».

Об этом сообщил ведущий передачи Николай Ходасевич.

«В центре внимания матчи второго тура высшей лиги Беларуи. Впрочем, говорим на любые футбольные темы. Загружайте вопросами – на все ответим. До встречи!» – написал Ходасевич.

Начало эфира в 16.05 по белорусскому времени.