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НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Торонто», «Кливленд» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи
09.04.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Торонто». «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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