Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Торонто». «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

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