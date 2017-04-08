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НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Торонто», «Кливленд» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи

09.04.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Нью-Йорк» примет на своей площадке «Торонто». «Кливленд», продолжающий борьбу с «Бостоном» за первое место на Востоке, сыграет на выезде с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Торонто
Дата проведения
9 апреля, 19.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Кливленд
Дата проведения
9 апреля, 22.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Оклахома-Сити
Дата проведения
10 апреля, 00.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Даллас
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Хьюстон
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Мемфис – Детройт
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Миннесота
Дата проведения
10 апреля, 04.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

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