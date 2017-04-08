МИНСК, 9 апр – Sputnik. Британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, победил на втором этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая.



© REUTERS Brandon Malone Феттель выиграл первую гонку нового сезона "Формулы-1"

Вторым в гонке, которая состоялась в воскресенье 9 апреля, был немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третьим – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

"Отличная работа Феттеля и этого молодого парня Макса. Я безмерно горжусь каждым в этой команде (Mercedes – Sputnik). Мы много работали, чтобы сделать это возможным", – цитирует слова Хэмилтона Sky Sports.

Третий этап чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Бахрейна – пройдет с 14 по 16 апреля.