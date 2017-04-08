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Хэмилтон выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"
09.04.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, победил на втором этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая.
© REUTERS Brandon Malone
Вторым в гонке, которая состоялась в воскресенье 9 апреля, был немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третьим – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
"Отличная работа Феттеля и этого молодого парня Макса. Я безмерно горжусь каждым в этой команде (Mercedes – Sputnik). Мы много работали, чтобы сделать это возможным", – цитирует слова Хэмилтона Sky Sports.
Третий этап чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Бахрейна – пройдет с 14 по 16 апреля.
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Вторым на финише стал немец Феттель на Ferrari , третьим - голландец Ферстаппен из Red Bull.
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