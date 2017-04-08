﻿ Хэмилтон выиграл Гран-при Китая "Формулы-1". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хэмилтон выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"

09.04.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 апр – Sputnik. Британец Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, победил на втором этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая.

Хэмилтон выиграл Гран-при Китая "Формулы-1"
© REUTERS Brandon Malone
Феттель выиграл первую гонку нового сезона "Формулы-1"

Вторым в гонке, которая состоялась в воскресенье 9 апреля, был немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, третьим – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

"Отличная работа Феттеля и этого молодого парня Макса. Я безмерно горжусь каждым в этой команде (Mercedes – Sputnik). Мы много работали, чтобы сделать это возможным", – цитирует слова Хэмилтона Sky Sports.

Третий этап чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Бахрейна – пройдет с 14 по 16 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторым на финише стал немец Феттель на Ferrari , третьим - голландец Ферстаппен из Red Bull.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Торонто», «Кливленд» сыграет в гостях с «Атлантой» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика