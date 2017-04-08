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«Сухая» серия Климовича составляет уже 940 минут
09.04.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче второго тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Нафтан» (1:0) благодаря голу Владимира Хващинского.
Добавим, что вратарь минчан Андрей Климович 51-й раз сыграл «на ноль».
В чемпионате голкипер не пропускает с сентября прошлого года, а его «сухая» серия составляет уже 940 минут.
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В матче второго тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Нафтан» (1:0) благодаря голу Владимира Хващинского.
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