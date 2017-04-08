Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал победу над «Нафтаном» (1:0) во втором туре чемпионата Беларуси.

– Мы заслужили эту победу. В концовке фатально не везло. Были 100-процентные ситуации. Было очень много игроков перед штрафной, но не все у нас получилось. И качество поля весеннее… Делали больше касаний, чем нужно. Самое главное – результат мы сделали. Теперь будем готовиться к следующей игре.

– Что известно насчет травмы Остроуха?

– Более детально будет известно позже.

– Хващинский второй матч забивает, выходя на замену.

– В наше время был случай в «Спартаке» московском. Был там игрок Владимир. 5 игр подряд выпускали на замену – 5 игр подряд забивал.С прашивали: «он же основной игрок». «А зачем ему» – был ответ. Поэтому, когда Хващинский будет готов играть в старте, он будет там. Хотя он и сейчас готов, но есть определенные моменты, поэтому так, – сказал Боровский после матча.

Дикая ошибка игроков «Нафтана», принесшая победу «Динамо»