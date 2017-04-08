﻿ Олег Кубарев: «Поле во втором тайме стало неровным и не пригодным для игры. Как только какие-то комбинации, сразу идут потери». 21.by
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Олег Кубарев: «Поле во втором тайме стало неровным и не пригодным для игры. Как только какие-то комбинации, сразу идут потери»

09.04.2017 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал ничью с «Гомелем» (0:0) в матче 2 тура чемпионата Беларуси.

– Скажу так, что все что мы наигрывали и что от ребят просили в первом тайме было выполнено. К сожалению, единственное что нам не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Были неплохие моменты на линии вратарской, но где-то мы не успевали, либо соперник блокировал, ну и вратарь выручал команду. Поэтому если ты не забиваешь, то конечно же обидно.

Поле во втором тайме стало неровным и не пригодным для игры. Как только какие-то комбинации, сразу идут потери. Поэтому мы и планировали выпустить высоких ребят и усилить давление вверху, потому что мы представляли, что это будет за поле, что это будет за игра. Но только от центральных защитников доходили передачи во втором тайме. Крайние защитники активность потеряли. Только стандарты были и продольные забросы, в которых соперник не позволил нам забить.

Но это футбол. Ты атакуешь и не забиваешь. Соперники играли организованно, закрыто. Естественно тяжело взламывать такую оборону. Думали, что игра будет более встречной в первом тайме, но во втором что было то было. Но если не забиваешь, то итог закономерный и жаловаться не на кого.

– Вы несколько лет возглавляли «Гомель». Достигли высоких результатов (бронза). Сегодня у вас к этой команде есть какие-то симпатии или это одна из пятнадцати остальных в чемпионате?

– Ну конечно есть. Болельщики «Гомеля» перекричали нашу торсиду. А что будет в Гомеле. Конечно, испытываю симпатии, город футбольный. Испытываю. Я работал там три года, а не то что заехал, побыл и уехал. Испытываю симпатии к клубу, к болельщикам, к тому что есть прекрасный стадион, много чего в Гомеле есть. И какая бы там команда не была, всегда есть атмосфера и команду поддерживают, – сказал Кубарев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал ничью с «Гомелем» (0:0) в матче 2 тура чемпионата Беларуси.

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