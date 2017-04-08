Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал трехматчевую дисквалификацию вратаря Дениса Щербицкого.

«Нарушение Щербицкого не вызывает у меня сомнения в грубости Дениса. Так делать нельзя, вратарь это понимает. Для Щербицкого дисквалификация станет хорошим уроком. Решение ДК по делу», – сказал Ермкович.

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