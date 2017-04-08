|
Александр Ермакович: «Дисквалификация станет для Щербицкого хорошим уроком. Решение КДК по делу»
09.04.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал трехматчевую дисквалификацию вратаря Дениса Щербицкого.
«Нарушение Щербицкого не вызывает у меня сомнения в грубости Дениса. Так делать нельзя, вратарь это понимает. Для Щербицкого дисквалификация станет хорошим уроком. Решение ДК по делу», – сказал Ермкович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал трехматчевую дисквалификацию вратаря Дениса Щербицкого.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии