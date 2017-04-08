﻿ Александр Ермакович: «В дальнейших играх нам психологически будет проще». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «В дальнейших играх нам психологически будет проще»

09.04.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (1:0) во втором туре чемпионата Беларуси.

– Поздравляю всех с первой победой в чемпионате. Последние две игры нам не удавались. Победа сегодня нам была важна. Нам было сложно, но рад, что победили. Благодаря этой виктории в дальнейших играх нам будет проще психологически.

– За счет чего удалось победить?

– Отвечу банально. Благодаря хорошей передаче Володько и мастеровитому исполнению Рушевича.

– В заявке не было Родионова и Жавнерчика. Веремко остался в запасе. Что с ними?

– У Жавнерчика и Родионова простудные заболевания. Веремко беспокоит микротравма. Он еще не готов на сто процентов. Хочу отметить игру Антона Чичкана. Он здорово справился с волнением и показал хорошую игру. Мы очень им довольны, – сказал Ермакович.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (1:0) во втором туре чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Кубарев: «Поле во втором тайме стало неровным и не пригодным для игры. Как только какие-то комбинации, сразу идут потери»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика