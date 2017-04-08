Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (1:0) во втором туре чемпионата Беларуси.

– Поздравляю всех с первой победой в чемпионате. Последние две игры нам не удавались. Победа сегодня нам была важна. Нам было сложно, но рад, что победили. Благодаря этой виктории в дальнейших играх нам будет проще психологически.

– За счет чего удалось победить?

– Отвечу банально. Благодаря хорошей передаче Володько и мастеровитому исполнению Рушевича.

– В заявке не было Родионова и Жавнерчика. Веремко остался в запасе. Что с ними?

– У Жавнерчика и Родионова простудные заболевания. Веремко беспокоит микротравма. Он еще не готов на сто процентов. Хочу отметить игру Антона Чичкана. Он здорово справился с волнением и показал хорошую игру. Мы очень им довольны, – сказал Ермакович.