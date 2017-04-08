Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с «Крумкачами» (1:1) в матче 2 тура чемпионата Беларуси.

– Результатом недовольны. Сделаем разбор игры. Нам нужно будет четко сказать причины. Для нас эта ничья как поражение.

– Вы связываете эту неудачу с предыдущим матчем? Есть какая-то связь?

– Никак не связываю.

– Ожидали от соперника сильного противодействия в первом тайме?

– По-моему, второй тайм был намного интереснее. И по скорости, и по динамике. Первый тайм не получился у обеих команд. Это было не совсем похоже на футбол.

– Третий раз играете на этом стадионе – и третий раз ничья. Можно ли говорить о заколдованном месте?

– Я не верю в такие моменты. В любом случае, все зависит от нас. Не вижу здесь никакой судьбы.

– Впереди две игры с БАТЭ. Отдаете какой-нибудь из них большее предпочтение?

– Будем готовиться к следующей игре. Она самая главная.

– Все слышали серьезный разнос в раздевалке, но это были не вы. Можете сказать, кто у вас хозяин раздевалки? Кто за моральный дух отвечает?

– Это наша раздевалка, и происходящее в ней – это наши дела, – сказал Журавель.

Пушка Скшинецкого, которая могла принести «Крумкачам» победу над Брестом