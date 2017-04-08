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Владимир Журавель: «Результатом недовольны. Ничья с «Крумкачами» для нас как поражение»

09.04.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с «Крумкачами» (1:1) в матче 2 тура чемпионата Беларуси.

– Результатом недовольны. Сделаем разбор игры. Нам нужно будет четко сказать причины. Для нас эта ничья как поражение.

– Вы связываете эту неудачу с предыдущим матчем? Есть какая-то связь?

– Никак не связываю.

– Ожидали от соперника сильного противодействия в первом тайме?

– По-моему, второй тайм был намного интереснее. И по скорости, и по динамике. Первый тайм не получился у обеих команд. Это было не совсем похоже на футбол.

– Третий раз играете на этом стадионе – и третий раз ничья. Можно ли говорить о заколдованном месте?

– Я не верю в такие моменты. В любом случае, все зависит от нас. Не вижу здесь никакой судьбы.

– Впереди две игры с БАТЭ. Отдаете какой-нибудь из них большее предпочтение?

– Будем готовиться к следующей игре. Она самая главная.

– Все слышали серьезный разнос в раздевалке, но это были не вы. Можете сказать, кто у вас хозяин раздевалки? Кто за моральный дух отвечает?

– Это наша раздевалка, и происходящее в ней – это наши дела, – сказал Журавель.

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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал ничью с «Крумкачами» (1:1) в матче 2 тура чемпионата Беларуси.

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