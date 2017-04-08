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Владимир Пятенко: «Для Журавеля итог игры поражение? А для нас ничья – одно очко в копилке»

09.04.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў Владимир Пятенко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче второго тура чемпионата Беларуси, который прошел в Минске.

– Буду краток. Играли с хорошей командой, которая недавно обыграла БАТЭ. Думаю, что ребята справились с психологической нагрузкой и выполнили все то, о чем мы договаривались. У меня претензий нет.

– Для Владимира Журавеля итог игры – поражение. А для вас?

– Еще не определился. Ничья – одно очко у нас в копилке. Очками с такими командами никто разбрасываться не будет.

– Второй матч подряд меняете Глеба. Как оцените его готовность?

– Он выходит и дает, что может. Если футболист немного вываливается, то мы его меняем.

– Нападающие пока что не забивают. Такая тенденция не беспокоит?

– Это еще не тенденция, только два матча сыграли.

– Каким образом нейтрализовали атаку «Динамо» до 60 минуты?

– Строго сыграли в обороне: в своих зонах, персонально. Знали, кто ведет игру у соперника. Вышел на замену Торрес, который начал нагнетать обстановку у наших ворот. Были некоторые ошибки, которые мы не исправим в одночасье.

Команда в стадии становления. Хотелось бы по щелчку пальца сделать все организованно. Но в сравнении с игрой против «Витебска» мы выглядели увереннее. Надеюсь, команда находится на правильном пути и будет прибавлять.

– Команда после гола заметно прижимается к воротам...

– Психологический момент. Хотим сохранить победный счет. Нужно признаться, «Динамо» сегодня сильнее. Хотя ребятам говорил, что это такие футболисты, как и вы. Да, может, экипировка у них получше. Но как команда сегодня мы были на хорошем уровне.

– Не показалось, что соперник играл сегодня грязно?

– Наш вратарь боролся. Да, получил... Но футбол – контактный вид спорта. Не скажу, что соперник делал что-то исподтишка. Соперник где-то выпрашивал пенальти, но все это футбольные хитрости.

Не знаю, сколько было зрителей, но думаю, что болельщику все понравилось: были и голы, и желтые карточки, и накал. Дай Бог, чтобы с каждой игрой людей становилось больше.

- Не кажется, что Кривулькин играет не на своей позиции?

– Он играет там, где скажет тренер. Не хочу переходить на персоналии. Выигрывает и проигрывает вся команда, в том числе и тренер. Вся команда ошибается, выигрывает и проигрывает. Выделять кого-то не буду. На сегодняшний день мы делаем то, что можем делать. Иногда и больше, – сказал Пятенко.

Владимир Журавель: «Результатом недовольны. Ничья с «Крумкачами» для нас как поражение»

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Главный тренер «Крумкачоў Владимир Пятенко прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче второго тура чемпионата Беларуси, который прошел в Минске.

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Владимир Журавель: «Результатом недовольны. Ничья с «Крумкачами» для нас как поражение»
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