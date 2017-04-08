Специалист по работе с болельщиками ФК «Крумкачы» Алексей Важник поделился мнением о посещаемости матчей в первых турах и задался вопросом о том, на какое время назначены игры.

«В «Ислочи» сказали правильные слова по посещаемости. Что будут работать и улучшаться. Просто мы раньше начали играть на этом стадионе. Мы раньше начали работать с болельщиками. Наверное, такой результат. Самое главное – это постараться снивелировать зависимость результата от посещаемости. Если любая команда сможет сделать, тогда и на «Борисов-Арене» будет по 13 тысяч ходить на матч с условным «Неманом».

Сколько будет на сегодняшнем матче? Думаю, будет две тысячи плюс. Удивлен, что из Бреста приехал только один неполный автобус. Может, из-за позднего времени начала матча.

Вот матч с могилевским «Днепром» поставили на пятницу. Ребята, смотрите, мы работаем с аудиторией. Чем думают люди, которые ставят матч в пятницу вечером? Где мне найти этих тунеядцев, которые поедут в пятницу на футбол? Наверное, надо как-то думать о том, что нужно ставить матчи на другие дни», – сказал Важник корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину в ходе предматчевой видеотрансляции в группе «Вконтакте».