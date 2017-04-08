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Алексей Важник: «Чем думают люди, которые ставят нашу игру с «Днепром» на пятницу вечером?»
09.04.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Специалист по работе с болельщиками ФК «Крумкачы» Алексей Важник поделился мнением о посещаемости матчей в первых турах и задался вопросом о том, на какое время назначены игры.
«В «Ислочи» сказали
Сколько будет на сегодняшнем матче? Думаю, будет две тысячи плюс. Удивлен, что из Бреста приехал только один неполный автобус. Может, из-за позднего времени начала матча.
Вот матч с могилевским «Днепром» поставили на пятницу. Ребята, смотрите, мы работаем с аудиторией. Чем думают люди, которые ставят матч в пятницу вечером? Где мне найти этих тунеядцев, которые поедут в пятницу на футбол? Наверное, надо как-то думать о том, что нужно ставить матчи на другие дни», – сказал Важник корреспонденту Tribuna.com Александру Ивулину в ходе предматчевой
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Специалист по работе с болельщиками ФК «Крумкачы» Алексей Важник поделился мнением о посещаемости матчей в первых турах и задался вопросом о том, на какое время...
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