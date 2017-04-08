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Чарльстон (WTA). Касаткина выиграла первый одиночный титул

09.04.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Южной Каролине 19-летняя Дарья Касаткина обыграла ровесницу Елену Остапенко и выиграла первый одиночный титул WTA.

Volvo Car Open

Чарльстон, США

3 – 9 апреля 2017

Premier

Призовой фонд – 710 900 долларов

Открытые корты, зеленый грунт

Финал

Дарья Касаткина (Россия)  Елена Остапенко (Латвия)
6:36:1
Дата проведения
9 апреля, 18.12
Онлайн матча
 
 
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В финале турнира в Южной Каролине 19-летняя Дарья Касаткина обыграла ровесницу Елену Остапенко и выиграла первый одиночный титул WTA.

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