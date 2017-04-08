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Чарльстон (WTA). Касаткина выиграла первый одиночный титул
09.04.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Южной Каролине 19-летняя Дарья Касаткина обыграла ровесницу Елену Остапенко и выиграла первый одиночный титул WTA.
Volvo Car Open
Чарльстон, США
3 – 9 апреля 2017
Premier
Призовой фонд – 710 900 долларов
Открытые корты, зеленый грунт
Финал
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В финале турнира в Южной Каролине 19-летняя Дарья Касаткина обыграла ровесницу Елену Остапенко и выиграла первый одиночный титул WTA.
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