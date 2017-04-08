Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, в конце года ставшая матерью, возобновит выступления на турнире в Стэнфорде в начале августа.

«Я очень рада предстоящему возвращению. Рождение ребенка – одно из важнейших событий, которые со мной случались, и оно заставило меня взглянуть на вещи по-новому. С нетерпением жду начала новой стадии моей карьеры».

Напомним, ранее этой весной двукратная чемпионка Australian Open начала работать с Майклом Джойсом.