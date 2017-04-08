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Минское «Динамо вышло в единоличные лидеры в первые с 2014 года

09.04.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» победило «Нафтан» (1:0) и вышло в единоличные лидеры турнирной таблицы впервые с 2014 года.

Сейчас на счету «Динамо» 6 очков.  Далее в таблице расположились «Крумкачы», БАТЭ, «Шахтер», «Неман» и «Славия». У этих команд по 4 очка.

Напомним, в сезоне-2014 «Динамо» после 18-ти туров набрало 44 очка и занимало 1-е место в таблице, у идущего вторым БАТЭ было 41 очко.

В 19-м туре «Динамо» проиграло БАТЭ (0:2) и в следующих турах борисовчане сумели нарастить отрыв от бело-голубых.

Матч 3-го тура чемпионата «Динамо» проведет в гостях у «Торпедо-БелАЗ». Встреча пройдет 15 апреля.

Таблица высшей лиги

 
 
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» победило «Нафтан» (1:0) и вышло в единоличные лидеры турнирной таблицы впервые с 2014 года.

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