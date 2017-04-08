Полузащитник брестского «Динамо» Дмитрий Герман подвел итоги матча с ФК «Крумкачы» (1:1) в рамках второго тура чемпионата Беларуси.

– Это однозначная потеря очков. Тема судей – вообще катастрофа. Что еще нужно для того, чтобы поставить пенальти? Во втором тайме мяч очевидно попал в руку. Я в шоке. Считаю, что переиграли соперника, но результат 1:1.

– Вас провожали на замену свистом. Насколько это цепляло?

– Я на это не обращаю внимание.

– Два очка в двух матчах чемпионата – это явно не то, на что рассчитывали.

– Старт сезона, не считая кубковых игр, мы провалили.

– Как вы отнеслись к тому, что начали сезон на скамейке запасных?

– Это лучше у главного тренера спросить. Выходя на поле и тренировки я выкладываюсь на 100%. Дальше все зависит от тренера.

– Чего ждать от ближайшего матча против БАТЭ?

– У нас два равноценных состава, поэтому я не могу сказать, что сил не будет. Равно как и не могу сказать, что их нет сегодня. Просто что-то пошло не так.

– Три матча на стадионе ФК «Минск» и три ничьих. В чем причина?

– Для нас это поле нефартовое какое-то, но оно одинаково для всех, поэтому не нужно списывать на синтетику или еще что-то. В Бресте для подготовки есть как искусственное, так и натуральное поле.

– Не могло быть такого, что все эмоции остались в матче против БАТЭ?

– Не думаю. Тренер сразу сказал забыть ту игру. На матч с «Крумкачами» настраивались отдельно, потому что в том году ни разу их не обыграли. Матч был очень важным, но мы его провалили, – сказал Герман.

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