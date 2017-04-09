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Евро-2017. Девушки. Матч за 3-е место. Беларусь (U-18) обыграла Сербию
09.04.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Женская сборная Беларуси (U-18) в матче за третье место чемпионата Европы в голландском Арнеме победила Сербию.
Евро-2017
Матч за 3-е место
Сербия (U-18) – Беларусь (U-18) – 2:3 (25:17, 27:29, 17:25, 25:22, 13:15)
9 апреля
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Женская сборная Беларуси (U-18) в матче за третье место чемпионата Европы в голландском Арнеме победила Сербию.
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