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Евро-2017. Девушки. Матч за 3-е место. Беларусь (U-18) обыграла Сербию

09.04.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женская сборная Беларуси (U-18) в матче за третье место чемпионата Европы в голландском Арнеме победила Сербию.

Евро-2017

Матч за 3-е место

Сербия (U-18) – Беларусь (U-18) – 2:3 (25:17, 27:29, 17:25, 25:22, 13:15)

9 апреля

 
 
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Женская сборная Беларуси (U-18) в матче за третье место чемпионата Европы в голландском Арнеме победила Сербию.

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