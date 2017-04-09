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Алексей Легчилин: «Удивился заявлению БАТЭ по Туоминену. Я не старался его «ломать»
09.04.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин прокомментировал заявление БАТЭ после матче Кубка Беларуси.
– Что думаешь о заявлении БАТЭ по итогам кубкового матча, в котором упоминается твое имя?
– Я сильно удивился, честно говоря. Это был чистый игровой момент. Я не старался «ломать» Туоминена, просто он оказался первым на мяче. Пришлось тормозить и в борьбе он первее выставил ногу. Получилось, что попал по ней, но в этом нет злого умысла. Сейчас говорят, что меня нужно дисквалифицировать, якобы я подкатился исподтишка. Никогда в жизни так не играл, а после матча подошел и извинился перед Туоминеном, – сказал Легчилин.
Напомним, после игры Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0) ДК АБФФ дисквалифицировал на три матча вратаря борисовчан Дениса Щербицкого, который сыграл грубо в одном из эпизодов. Вскоре БАТЭ выступил с
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин прокомментировал заявление БАТЭ после матче Кубка Беларуси.
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