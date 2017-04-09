﻿ НХЛ. «Айлендерс» сыграет с «Оттавой», «Детройт» против «Нью-Джерси». 21.by
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НХЛ. «Айлендерс» сыграет с «Оттавой», «Детройт» против «Нью-Джерси»

10.04.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Оттава 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Дата проведения
10 апреля, 00.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Лэдд (Куини, Бойчак)
2:0 – 28 Ли (Нелсон, Бэйли)
3:0 – 33 Нелсон (Мэйфилд, Пелек)
3:1 – 38 Райан (Дзингел)
3:2 – 42 Пажо (Берроуз, Нил)
4:2 – 58 Чимера (Ледди, Нелсон)

 

Тампа-Бэй – Баффало 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Дата проведения
10 апреля, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Каррье (Богосян, А. Нюландер)
1:1 – 25 Пойнт (Дотчин, Хедман)
2:1 – 32 Коберн (Киллорн, Наместников)
2:2 – 51 Кэйн (О′Райлли, Джионта)
3:2 – 58 Пойнт (Строльман, Кучеров)
4:2 – 59 Хедман (Пойнт, Строльман)

 

Детройт – Нью-Джерси 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
10 апреля, 00.00, «Joe Louis Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Шейэн (Хелм, Нильсен)
2:0 – 11 Татар (Зеттерберг, Нюквист)
3:0 – 30 Зеттерберг (Нюквист)
3:1 – 41 Мур (Каммаллери, Юсефсон)
4:1 – 57 Шейэн (Ларкин, Нильсен)

 

Торонто – Коламбус 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 ван Римсдайк (Полак)
2:0 – 26 ван Римсдайк (Гардинер)
2:1 – 32 Калверт (Карлссон, Дженнер)
2:2 – 37 Андерсон (Карлссон)
2:3 – 39 Эткинсон (Савар, Калверт)

 

Сент-Луис – Колорадо 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Дата проведения
10 апреля, 01.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Сэнфорд (Яшкин)
1:1 – 24 Бошемен (Рантанен, Маккиннон)
1:2 – 35 Рантанен (Джонсон)
2:2 – 43 Соботка (Пяярви-Свенссон, Лехтеря)
3:2 – 44 Тарасенко (Барбашев)

 

Рейнджерс – Питтсбург 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Бонино (Симон, Кессел)
1:1 – 13 Макдона (Грабнер)
2:1 – 18 Степан (Зибанежад, Макдона)
2:2 – 33 Рауни ()
3:2 – 47 Веси (Зибанежад)

 

Филадельфия – Каролина 3:4 (0:1, 1:0, 2:2)
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Макгинн (Райан)
1:1 – 28 Уис (Макдоналд, Кутюрье)
1:2 – 48 Макгинн (Дж.Стаал, Хэнифин)
2:2 – 50 Уис (Проворов, Кутюрье)
3:2 – 52 Симмондс (Уил, Гостисбеер)
3:3 – 54 Ахо (Терявяйнен, Фолк)

 

Вашингтон – Флорида 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 35 Маккензи (Сивиур)
0:2 – 49 Мальгин (Бьюгстэд, Смит)

 

Анахайм – Лос-Анджелес 3:3 (3 период)
Дата проведения
10 апреля, 03.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Ивс (Гецлаф)
1:1 – 11 Даути (Пирсон, Мартинес)
2:1 – 29 Верметт (Ракелль, Гецлаф)
2:2 – 35 Клиффорд (Дауд, Грэвел)
2:3 – 47 Игинла (Копитар, Форборт)
3:3 – 51 Томпсон (Монтур)

 

Эдмонтон – Ванкувер 3:1 (2 период)
Дата проведения
10 апреля, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Эберле (Клефбом, Драйзайтль)
1:1 – 22 Голдобин (Х.Седин, Д.Седин)
2:1 – 24 Эберле ()
3:1 – 34 Каджула (Макдэвид)

 

 
 
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