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Бас Дост догнал Месси и делит с ним первое место в таблице «Золотой бутсы»
10.04.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Спортинга» Бас Дост оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).
На счету 27-летнего форварда, который проводит свой дебютный сезон в португальском чемпионате, уже 27 голов в 25 матчах.
Голландец догнал лидера Лионеля Месси в таблице «Золотой бутсы» – у обоих игроков по 54 очка (27*2).
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Нападающий «Спортинга» Бас Дост оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).
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