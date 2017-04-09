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Бас Дост догнал Месси и делит с ним первое место в таблице «Золотой бутсы»

10.04.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Спортинга» Бас Дост оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).

На счету 27-летнего форварда, который проводит свой дебютный сезон в португальском чемпионате, уже 27 голов в 25 матчах.

Голландец догнал лидера Лионеля Месси в таблице «Золотой бутсы» – у обоих игроков по 54 очка (27*2).

Бас Дост догнал Месси и делит с ним первое место в таблице «Золотой бутсы»

 
 
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Нападающий «Спортинга» Бас Дост оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).

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