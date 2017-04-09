Нападающий «Спортинга» Бас Дост оформил хет-трик в матче чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).

На счету 27-летнего форварда, который проводит свой дебютный сезон в португальском чемпионате, уже 27 голов в 25 матчах.

Голландец догнал лидера Лионеля Месси в таблице «Золотой бутсы» – у обоих игроков по 54 очка (27*2).



