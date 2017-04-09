Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб, выступавший ранее за «Арсенал» и «Барселону», поделился мнением о работе тренеров Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы.

— Когда в последний раз вы общались с Венгером, под руководством которого играли в «Арсенале»?

— Давно. Еще когда в последний раз играл в АПЛ за «Бирмингем» в 2010–2011 годах.

— Что думаете о массовых призывах к его отставке после 20 лет во главе «Арсенала»?

— Я слишком уважаю этого тренера, чтобы высказывать свои мысли по этому вопросу. Для меня он остается одним из лучших специалистов в мире. Дай бог, чтобы у него все наладилось. Чтобы команда опять вернулась на свой уровень. У всех клубов бывают сложные отрезки в истории, как сейчас у «Арсенала». Считаю, что их надо преодолевать вместе. Желаю Венгеру с этим справиться.

— Есть обида на Гвардиолу за то, что вы так и не заиграли в основе «Барселоны»?

— В моих неудачах в «Барселоне» виноват только я сам. В своих ошибках не хочу никого винить. Я постоянно конфликтовал, вел себя как пацан. Гвардиола, наоборот, меня поддерживал, постоянно подсказывал на тренировках, как действовать в игровых моментах. Просил быстрее учить испанский язык, интегрироваться в коллектив. Хосеп на меня рассчитывал и верил. Но после «Арсенала» мне хотелось иного статуса, было громадное желание постоянно выходить на поле, а не сидеть на скамейке. Из-за этого и случались размолвки. Сейчас я считаю это ошибкой.

— Удивились нынешним проблемам Гвардиолы в «Манчестер Сити»?

— Лучших тренировать легко. Но бывают и такие неудачные моменты, как в нынешнем сезоне. Хосеп успешно тренировал «Барселону», когда команда показывала на поле что-то нереальное. «Бавария» тоже находится в пятерке лучших клубов мира, где все отлажено. Такой коллектив приятно тренировать.

«Манчестер Сити» — хорошая команда, но чемпионат посложнее. Поэтому неудивительно, что в первом сезоне у Гвардиолы есть определенные сложности. Но думаю, он справится, — сказал Глеб.