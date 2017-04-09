﻿ «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Алексиса Санчеса и готов заплатить за него 50 млн фунтов. 21.by
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«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Алексиса Санчеса и готов заплатить за него 50 млн фунтов

10.04.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

Как сообщает чилийское издание Cooperativa, в споре за 28-летнего чилийца «горожане» опережают «ПСЖ» и «Челси» и готовы заплатить за него требуемые 50 миллионов фунтов.

Самому Санчесу «Сити» согласен предложить недельный оклад в размере 200 тысяч.

Ранее стало известно, что хавбек хочет перейти в «Челси».

 
 
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«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

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