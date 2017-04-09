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НХЛ. Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и выиграл «Морис Ришар Трофи»
10.04.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим снайпером завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи».
29-летний канадец забил 44 гола в 75 матчах и опередил ближайших преследователей – Никиту Кучерова из «Тампы» и Остона Мэттьюса из «Торонто» – на 4 гола.
Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере, впервые – в 2010 году, когда разделил приз со Стивеном Стэмкосом.
Отметим, что до этого приз лучшему снайперу 4 года подряд выигрывал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим снайпером завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи».
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