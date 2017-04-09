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Кубок Стэнли. Определились все пары 1-го раунда
10.04.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
Восток
Вашингтон – Торонто
Питтсбург – Коламбус
Монреаль – Рейнджерс
Оттава – Бостон
Запад
Чикаго – Нэшвилл
Миннесота – Сент-Луис
Анахайм – Калгари
Эдмонтон – Сан-Хосе
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.
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