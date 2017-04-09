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Кубок Стэнли. Определились все пары 1-го раунда

10.04.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Восток

Вашингтон – Торонто

Питтсбург – Коламбус

Монреаль – Рейнджерс

Оттава – Бостон

Запад

Чикаго – Нэшвилл

Миннесота – Сент-Луис

Анахайм – Калгари

Эдмонтон – Сан-Хосе

 
 
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

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