|
Евгений Поболовец: «А чемпионат-то пока радует. И «Гомель» пока крут»
10.04.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец оценил старт чемпионата Беларуси.
«А чемпионат-то пока радует! Результатами и открытиями. Разочарованиями и подтверждением отдельных опасений. Пока все круто. И «Гомель» пока крут», – сказал Поболовец.
Напомним, в активе «Гомеля» два очка после двух матчей. Команда сыграла вничью с БАТЭ (1:1) и солигорским «Шахтером» (0:0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец оценил старт чемпионата Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии