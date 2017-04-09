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Евгений Поболовец: «А чемпионат-то пока радует. И «Гомель» пока крут»

10.04.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец оценил старт чемпионата Беларуси.

«А чемпионат-то пока радует! Результатами и открытиями. Разочарованиями и подтверждением отдельных опасений. Пока все круто. И «Гомель» пока крут», – сказал Поболовец.

Напомним, в активе «Гомеля» два очка после двух матчей. Команда сыграла вничью с БАТЭ (1:1) и солигорским «Шахтером» (0:0).

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-директор «Гомеля» Евгений Поболовец оценил старт чемпионата Беларуси.

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