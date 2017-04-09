Председатель АБФФ Сергей Румас объяснил причины ухода Владимира Бережкова из федерации.

– Проясните ситуацию с уходом Владимира Бережкова из АБФФ.

– Владимир Петрович давно собирался возглавить этот проект. Мы зарегистрировали компанию и перевели его туда. Бережков активно работает над проектом «Свой футбол». Я каждый день с ним на связи. Поверьте, в его уходе из федерации нет никакой подоплеки. Мы договорились, что данный проект для него важнее работы в Департаменте маркетинга и коммуникаций, – сказал Румас.

Напомним, в конце марта стало известно, что АБФФ уволила с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций Владимира Бережкова. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Специалист возглавил ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси. АБФФ является одним из учредителей организации.

Владимир Бережков: «Уход из АБФФ? Всей правды сказать не могу, ну не имею морального права. А плясать вокруг полуправды...»