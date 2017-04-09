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OHL. Плей-офф. Сушко сделал два ассиста в победном матче «Оуэн Саунд Аттак»

10.04.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Оуэн Саунд Аттак» в рамках плей-офф OHL на своем льду переиграл «Су-Сен Мари» (4:1).

Отметим, что белорусский форвард хозяев Максим Сушко набрал два ассистентских балла при показателе полезности «+1». Кроме того, нападающий стал второй звездой матча.

В серии до четырех побед команда Сушко уступает со счетом 1-2.

 
 
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«Оуэн Саунд Аттак» в рамках плей-офф OHL на своем льду переиграл «Су-Сен Мари» (4:1).

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