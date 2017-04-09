МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, победив в минувшие выходные в матче второго круга первой группы Евро-Африканской зоны соперников из Австрии со счетом 3:1.



© Sputnik/ Роман Шантар Белорусы обыграли Австрию в Кубке Дэвиса

В воскресенье 9 апреля решающее очко для белорусской команды добыл Илья Ивашко, обыграв в одиночном поединке в четырех сетах обыграл австрийца Геральда Мельцера

"Целый год наша команда стремительно карабкалась вверх в рейтинге Кубка Дэвиса, чтобы приблизиться к долгожданной цели — вернуться в высший дивизион в обновленном составе. И сейчас эта цель близка, как никогда!" — отмечает пресс-служба Федерации тенниса.

Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперник сборной Беларуси станет известен позже.

Сербы и французы в полуфинале

В эти же выходные прошла битва и за выход в полуфинал Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Сербии по теннису пробилась в полуфинал, обыграв команду Испании в матче 1/4 финала, который проходил в Белграде.

Решающее очко сербской команде принесли Виктор Троицки и Ненад Зимонич, которые в субботу в парной встрече обыграли Пабло Карреньо-Бусту и Марка Лопеса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:0, 4:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. После парной встречи счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сербов. Ранее победы своей сборной принесли Новак Джокович и Виктор Троицки.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с командой Франции, которая обеспечила себе выход в полуфинал в матче с британцами.

Жюльен Беннето и Николя Маю принесли сборной Франции по теннису победу над командой Великобритании в парной встрече четвертьфинала Кубка Дэвиса и путевку в полуфинал соревнований. Беннето и Маю в парной встрече обыграли в субботу британцев Доминика Инглота и Джейми Маррея со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Счет в противостоянии после победы Беннето и Маю стал 3-0 в пользу сборной Франции. Ранее свои одиночные матчи выиграли Люка Пуй и Жереми Шарди.

Формула Джоковича

Белорусские теннисисты впервые за десять лет вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. А вот вторая ракетка мира Новак Джокович считает, что формат соревнований пора менять.

Кубок Дэвиса потерял свою ценность, формат турнира должен быть похож на чемпионат мира по футболу, заявил сербский теннисист.

о существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.



"Формат Кубка Дэвиса должен измениться. Я уважаю историю и традиции турнира, но он потерял свою ценность. У нас должно быть что-то похожее на чемпионат мира по футболу — нейтральное место, один турнир. Это создало бы больше шума вокруг турнира, если бы 10-20-30 команд играли бы групповой турнир, а затем по нокаут-системе. Я уверен, что все теннисисты захотят сыграть на таком турнире, потому что любят свою страну, как и я", — считает Джокович.