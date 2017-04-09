﻿﻿ Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: теперь и с белорусами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: теперь и с белорусами

10.04.2017 09:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, победив в минувшие выходные  в матче второго круга первой группы Евро-Африканской зоны соперников из Австрии со счетом 3:1.

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: теперь и с белорусами
© Sputnik/ Роман Шантар
Белорусы обыграли Австрию в Кубке Дэвиса

В воскресенье 9 апреля решающее очко для белорусской команды добыл Илья Ивашко, обыграв в одиночном поединке в четырех сетах обыграл австрийца Геральда Мельцера 

"Целый год наша команда стремительно карабкалась вверх в рейтинге Кубка Дэвиса, чтобы приблизиться к долгожданной цели — вернуться в высший дивизион в обновленном составе. И сейчас эта цель близка, как никогда!" — отмечает пресс-служба Федерации тенниса.

Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперник сборной Беларуси станет известен позже.

Сербы и французы в полуфинале

В эти же выходные прошла битва и за выход в полуфинал Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Сербии по теннису пробилась в полуфинал, обыграв команду Испании в матче 1/4 финала, который проходил в Белграде.

Решающее очко сербской команде принесли Виктор Троицки и Ненад Зимонич, которые в субботу в парной встрече обыграли Пабло Карреньо-Бусту и Марка Лопеса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:0, 4:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. После парной встречи счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сербов. Ранее победы своей сборной принесли Новак Джокович и Виктор Троицки.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с командой Франции, которая обеспечила себе выход в полуфинал в матче с британцами.

Жюльен Беннето и Николя Маю принесли сборной Франции по теннису победу над командой Великобритании в парной встрече четвертьфинала Кубка Дэвиса и путевку в полуфинал соревнований. Беннето и Маю в парной встрече обыграли в субботу британцев Доминика Инглота и Джейми Маррея со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Счет в противостоянии после победы Беннето и Маю стал 3-0 в пользу сборной Франции. Ранее свои одиночные матчи выиграли Люка Пуй и Жереми Шарди.

Формула Джоковича

Белорусские теннисисты впервые за десять лет вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. А вот вторая ракетка мира Новак Джокович считает, что формат соревнований пора менять.

Кубок Дэвиса потерял свою ценность, формат турнира должен быть похож на чемпионат мира по футболу, заявил сербский теннисист.

о существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.

"Формат Кубка Дэвиса должен измениться. Я уважаю историю и традиции турнира, но он потерял свою ценность. У нас должно быть что-то похожее на чемпионат мира по футболу — нейтральное место, один турнир. Это создало бы больше шума вокруг турнира, если бы 10-20-30 команд играли бы групповой турнир, а затем по нокаут-системе. Я уверен, что все теннисисты захотят сыграть на таком турнире, потому что любят свою страну, как и я", — считает Джокович.     

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские теннисисты проявили характер и выиграли все одиночные матчи второго круга первой группы Евро-африканской зоны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Румас: «В уходе Бережкова из АБФФ нет никакой подоплеки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика