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Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: теперь и с белорусами
10.04.2017 09:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Белорусы обеспечили себе продолжение дальнейшей борьбы за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса, победив в минувшие выходные в матче второго круга первой группы Евро-Африканской зоны соперников из Австрии со счетом 3:1.
© Sputnik/ Роман Шантар
В воскресенье 9 апреля решающее очко для белорусской команды добыл Илья Ивашко, обыграв в одиночном поединке в четырех сетах обыграл австрийца Геральда Мельцера
"Целый год наша команда стремительно карабкалась вверх в рейтинге Кубка Дэвиса, чтобы приблизиться к долгожданной цели — вернуться в высший дивизион в обновленном составе. И сейчас эта цель близка, как никогда!" — отмечает пресс-служба Федерации тенниса.
Финальный поединок состоится осенью этого года. Соперник сборной Беларуси станет известен позже.
Сербы и французы в полуфинале
В эти же выходные прошла битва и за выход в полуфинал Кубка Дэвиса.
Мужская сборная Сербии по теннису пробилась в полуфинал, обыграв команду Испании в матче 1/4 финала, который проходил в Белграде.
Решающее очко сербской команде принесли Виктор Троицки и Ненад Зимонич, которые в субботу в парной встрече обыграли Пабло Карреньо-Бусту и Марка Лопеса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:0, 4:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. После парной встречи счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сербов. Ранее победы своей сборной принесли Новак Джокович и Виктор Троицки.
В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Сербии сыграет с командой Франции, которая обеспечила себе выход в полуфинал в матче с британцами.
Жюльен Беннето и Николя Маю принесли сборной Франции по теннису победу над командой Великобритании в парной встрече четвертьфинала Кубка Дэвиса и путевку в полуфинал соревнований. Беннето и Маю в парной встрече обыграли в субботу британцев Доминика Инглота и Джейми Маррея со счетом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Счет в противостоянии после победы Беннето и Маю стал 3-0 в пользу сборной Франции. Ранее свои одиночные матчи выиграли Люка Пуй и Жереми Шарди.
Формула Джоковича
Белорусские теннисисты впервые за десять лет вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. А вот вторая ракетка мира Новак Джокович считает, что формат соревнований пора менять.
Кубок Дэвиса потерял свою ценность, формат турнира должен быть похож на чемпионат мира по футболу, заявил сербский теннисист.
о существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.
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Белорусские теннисисты проявили характер и выиграли все одиночные матчи второго круга первой группы Евро-африканской зоны.
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