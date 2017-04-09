Сегодня в НХЛ завершился регулярный чемпионат.

Единственный представитель Беларуси в лиге форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский из-за травмы не провел ни одного матча в сезоне-2016/2017.

Последний раз, когда в регулярном сезоне НХЛ обходились без белорусов, случалось в сезоне-1991/1992.

Для сравнения, в нынешнем сезоне-2016/2017 в НХЛ выступали 15 швейцарцев, 13 словаков, 9 датчан, 7 немцев, 3 австрийца, 3 француза, 2 норвежца, 2 латвийца, 1 словенец и 1 хорват.

У россиян сыграли хотя бы по матчу сразу 43 хоккеиста, что является лучшим показателем с сезона-2006/07.